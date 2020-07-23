حدث في 8 ساعات| رسائل السيسي للمصريين.. والحكومة ترد على 12 شائعة



كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو وتوجيه العديد من الرسائل للمصريين، فيما ردن الحكومة على 12 شائعة تم تداولها خلال الأسبوع الماضي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: