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مجلس نقابة الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالعيد الـ 68 لثورة يوليو

06:06 م الخميس 23 يوليه 2020
مجلس نقابة الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالعيد الـ 68 لثورة يوليو

الدكتور طارق سعدة

مصراوي

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة.

وقال سعدة في بيان له، الخميس:" يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كل إعلاميي مصر، أن أتقدم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمانى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 1952 العزيزة علينا التي سطر فيها الضباط الأحرار أروع الأمثلة في التضحية والفداء والعطاء مع جموع الشعب المصري، الذي وقف وساند ثورته لينهى سنوات الظلم والفساد لتبدأ بعدها مرحلة البناء بتكاتف جهود مؤسساته الوطنية المخلصة مع طموحات الشعب المصرى العظيم.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته قائلا: حفظكم الله لمصر قائداً مظفرا محافظا على استقرار الوطن وسلامة أراضيه.

الدكتور طارق سعدة قابة الإعلاميين لرئيس السيسي لسيسي ورة يوليو

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