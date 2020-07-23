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غدا.. وزير الأوقاف يبدأ مناقشة ضوابط عودة صلاة الجمعة مع قيادات الوزارة

04:37 م الخميس 23 يوليه 2020
غدا.. وزير الأوقاف يبدأ مناقشة ضوابط عودة صلاة الجمعة مع قيادات الوزارة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا الجمعة، عقد عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، لمناقشة العودة التدريجية لصلاة الجمعة.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الخميس، أنه سيلتقي جميع مديري المديريات عبر برنامج زووم، الأحد المقبل، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

ودعا وزير الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.​

محمد مختار جمعة صلاة الجمعة وزارة الأوقاف

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