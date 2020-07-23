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برلماني: خناقة المايوه الشرعي "تمييز وطبقية".. وعلى الحكومة الردع

03:20 م الخميس 23 يوليه 2020
برلماني: خناقة المايوه الشرعي "تمييز وطبقية".. وعلى الحكومة الردع

النائب جون طلعت

كتب- مصراوي:

ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالعمل على دراسة "صور التمييز"، التي بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القرى والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا على مظاهر التمييز التي ظهرت مؤخرًا في بعض القرى السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بالمايوة الشرعي، وأيضا منع دخول بعض الأهالي بشأن مستواهم الإجتماعي مع شرط الإطلاع على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد طلعت، أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، ومن ثم على الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بجانب ذلك، فالحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه، ولا يجوز أن تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه بهذا الشكل المصاحب له صور التمييز والطبقية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع المواطنين نبذ التمييز والتنمر بكافة صوره وأشكاله.

جون طلعت مجلس النواب المايوه الشرعي الشواطئ السياحية

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