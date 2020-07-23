"ماعت" تدين حادث بئر العبد الإرهابي.. وتشيد بالجيش في التصدي للإرهابيين
كتب- محمد نصار:
أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن إدانتها البالغة للحادث الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيا بمدينة بئر العبد، شمال سيناء، والذي نتج عنه استشهاد اثنين من رجال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين، ومقتل 18 من العناصر الإرهابية.
وأشاد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، بنجاح القوات المسلحة في إحباط العمليات الإرهابية، ودعا جميع الشعب المصري للتكاتف والعمل والوقف خلف مؤسسات الدولة في مقاومة تيارات العنف والإرهاب والتطرف الأعمى.
وأكد "عقيل"، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الدولة المصرية على مواصلة التصدي للإرهاب والإرهابيين ومحاولة اقتلاعه من جذوره، كما إنها تهدد قيم حقوق الإنسان، حيث تمثل اعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.
وكانت القوات المسلحة المصرية، نجحت في إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الامنية بمنطقة بئر العبد، باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية، حيث قامت قوات تأمين الارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة مما أسفر عن مقتل 18 إرهابيا بينهم فرد يرتدي حزاما ناسفا، وتدمير أربع عربات منهم ثلاث عربات مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد اثنين من القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين.
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