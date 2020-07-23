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بالفيديو| وزيرة الصحة تتابع خطة التأمين الطبي بالساحل الشمالي

01:54 م الخميس 23 يوليه 2020
بالفيديو| وزيرة الصحة تتابع خطة التأمين الطبي بالساحل الشمالي

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، جولة تفقدية اليوم الخميس؛ لمتابعة خطة التأمين الطبي في منطقة الساحل الشمالي.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، بثًا مباشرًا لجولة وزيرة الصحة، يرافقها الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للوزارة، والدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية.

وفي وقت سابق، أشارت الوزيرة، إلى أن خطة تأمين منطقة الساحل الشمالي تتضمن توزيع 25 عيادة متنقلة بطول طريق الساحل الشمالي وعلى مداخل القرى السياحية والفنادق، تقدم من خلالها خدمات الفحص والمشورة لجميع المترددين على المناطق الساحلية والمصايف.

كما تقوم هذه العيادات بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات والمطهرات، والأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، مؤكدة توافر جميع الأدوية والمستلزمات بجميع المستشفيات ومخازن مديريات الصحة بمطروح والإسكندرية والجيزة.

وأضافت الوزيرة، أن خطة تأمين منطقة الساحل الشمالي تضمنت توفير التخصصات الطبية الدقيقة بمستشفيات مطروح العام والعلمين النموذجي (جراحة المخ والأعصاب – جراحة القلب والصدر)، وتوفير التخصصات الطبية الحرجة بمستشفيات (مطروح العام – العلمين النموذجي – الحمام – الضبعة – رأس الحكمة (الجراحة العامة – جراحة العظام – العناية المركزة)، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة وجامعة الأزهر مؤخراً، إلى جانب فرق الانتشار الطبي السريع لدعم مستشفى مارينا المركزي بأطباء جراحة، وعظام، وتمريض حالات حرجة، وتوفير فريق طبي من أطباء وتمريض بكل عيادة متنقلة، مؤكدة على أنه تم توفير الإقامة وجميع المستلزمات اللازمة للفرق الطبية، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة بالإسكندرية ومطروح.

وتضمنت الخطة تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومن ذلك مستشفى العلمين، التي تضم 81 سريراً، و11 سريراً للطوارئ، و5 غرف للعمليات، و18 سريراً للرعاية المركزة، و7 أجهزة للتنفس الصناعي، فضلاً عن 10 حضانات، كما تم تخصيص مستشفى "الضبعة" لاستقبال الحالات المُشتبه في إصابتها، بإجمالي عدد أسرّة 40 سريراً، و 12 سريراً للطوارئ، و10 أسرّة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، فضلا عن 8 حضّانات، إضافة إلى مستشفى "الحمام" بواقع 44 سريراً، و11 سريراً في قسم الطوارئ، و 11 سريراً بالرعاية المركزة، و9 أجهزة تنفس صناعي، و31 حضّانة.

هالة زايد الساحل الشمالي التأمين الطبي

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