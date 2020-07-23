ضرائب المحمول وزيادة الأسعار.. الحكومة ترد على 12 شائعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، اليوم الخميس.

وردت الحكومة على 12 شائعة خلال الأسبوع الجاري، يستعرضها مصراوي على النحو التالي:

الحكومة تكشف حقيقة زيادة الأسعار تزامنًا مع هيكلة الاقتصاد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري.

وقال المركز،إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز على زيادة الأسعار، بل إن هناك حرصاً متزايداً من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

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الحكومة تحسم الجدل حول فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.

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الحكومة تنفي زيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامنا مع العيد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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هل مسموح إقامة صلاة العيد في المساجد؟.. الحكومة تجيب

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات.

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الحكومة تكشف حقيقة زيادة مصاريف استخراج رخص قيادة السيارات بنسبة 200%

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200%.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.

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الحكومة تنفي وجود عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية أو محاليل مرضى القصور الكلوي.

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الحكومة ترد على أنباء إجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

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الحكومة تنفي إلغاء مادة الجيولوجيا من مناهج الثانوية العام المقبل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءًا من العام المقبل.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءًا من العام المقبل.

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الحكومة تحسم الجدل بشأن منح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية بداية أكتوبر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق، لمنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل.

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الحكومة تنفي تحويل اللغة الأجنبية الثانية لمادة نشاط العام المقبل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل.

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الحكومة ترد على أنباء إلغاء امتحانات شهادات القراءات بالمعاهد الأزهري

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتاعي، بشأن إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع مشيخة الأزهر الشريف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية.

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الحكومة تحسم الجدل حول إجبار المواطنين على شراء الكمامات عبر بطاقات التموين

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية.

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