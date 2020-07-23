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السيسي: ثورة 23 يوليو جعلت من مصر جمهورية نفتخر بها

11:57 ص الخميس 23 يوليه 2020
السيسي: ثورة 23 يوليو جعلت من مصر جمهورية نفتخر بها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليوز

وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الخميس: ثورة 23 يوليو التي جعلت من مصرنا جمهورية نفخر ونعتز بها، دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري عن تكاتف القوات المسلحة مع الشعب من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق استقلاله وتقرير مصيره نحو الأفضل.

السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي ثورة 23 يوليو فيسبوك

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