الحكومة تحسم الجدل بشأن منح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية بداية أكتوبر

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق، لمنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل.

وشددت الوزارة، على أنه لم يتم دراسة أي قرارات بشأن منح تراخيص لتلك المراكز، واستمرار اعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية الجديدة.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).