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الحكومة تحسم الجدل حول فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول

11:14 ص الخميس 23 يوليه 2020
الحكومة تحسم الجدل حول فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول

وزارة المالية

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.

وناشدت المالية، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).​

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي ضرائب على مكالمات المحمول وزارة المالية

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