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الحكومة تكشف حقيقة زيادة الأسعار تزامنًا مع هيكلة الاقتصاد

11:13 ص الخميس 23 يوليه 2020
الحكومة تكشف حقيقة زيادة الأسعار تزامنًا مع هيكلة الاقتصاد

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز على زيادة الأسعار، بل إن هناك حرصاً متزايداً من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، سيتم التركيز على إنعاش وتطوير القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة، والذي من شأنه إتاحة عدد أكبر من فرص العمل، وامتصاص الارتفاعات المتوقعة بمعدل البطالة نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (أضغط هنا).

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