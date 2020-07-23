مصر للطيران: إقلاع 20 رحلة تنقل 3 آلاف راكب من جنسيات مختلفة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الخميس، ويشمل 20 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم لتنقل اليوم 3 آلاف راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن - تورونتو - نيويورك - أثينا - باريس - ميلانو - الشارقة - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - بانكوك - جوانزو - مسقط - أديس ابابا)، ورحلتين جويتين إلى (دبي - أبوظبي - بيروت)، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من (المدينة المنورة - جدة - الرياض - القصيم - الدمام - الكويت)، تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 3000 راكب.

وأضافت الشركة: يتم تسيير رحلات إلى اسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأيضا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من أغسطس المقبل.​