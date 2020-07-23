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"الطيران المدني" الكويتية: 1710 عالقين مصريين يغادرون إلى 3 محافظات عبر 10 رحلات

06:32 ص الخميس 23 يوليه 2020
"الطيران المدني" الكويتية: 1710 عالقين مصريين يغادرون إلى 3 محافظات عبر 10 رحلات

أرشيفية

الكويت - (أ ش أ):
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الخميس، مغادرة 1710 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية؛ وذلك عبر 10 رحلات جوية.
وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنها 915 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات على متنها 470 راكبا إلى سوهاج، رحلتين على متنهما 325 راكبا إلى الإسكندرية.
وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة فلاي إيجيبت، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لكل من شركة العربية - مصر، وشركة فلاي إيجيبت، وشركة الخطوط الجوية الكويتية ورحلة واحدة لشركة المصرية.
كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

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الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية القاهرة رحلات جوية

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