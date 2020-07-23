كورونا في 24 ساعة| مواعيد جديدة للمقاهي والمطاعم.. ونصل صفر إصابات في هذا التوقيت و 7 نصائح للمتعاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 602 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 30075 حالة.

كما أعلنت الحكومة حزمة قرارات جديدة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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