حدث ليلاً| الحكومة تعلن حزمة قرارات جديدة للتعايش مع كورونا وإسقاط طائرة تركية في سرت

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض جديد بالوفيات.. الصحة تعلن بيان "كورونا" اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 602 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 30075 حالة.

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قرار جمهوري بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 23 يوليو وعيد الأضحى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 411 لسنة 2020 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

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حسام حسني: نتوقع تسجيل صفر إصابات بكورونا منتصف سبتمبر القادم

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كل توقعات اللجنة كانت صحيحة عندما أعلنا أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستنخفض بداية من منتصف شهر يونيو وشهر يوليو، مشيرًا إلى أنه يتوقع انخفاض أعداد المصابين بشرط الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية.

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نادر سعد: استمرار حظر الشيشة والمواصلات العامة تعمل بشكل طبيعي في عيد الأضحى

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية أثبتت نجاحها على أرض الواقع في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا: "لا يمكننا أن نقول أن الخطر زال حتى وصول العالم للقاح، وكورونا لم تنتهي في مصر أو في العالم".

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مواعيد جديدة للمقاهي والمطاعم.. الحكومة تعلن حزمة قرارات جديدة للتعايش مع كورونا

أعلنت الحكومة حزمة قرارات جديدة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

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أشهرها لقاح أكسفورد..حسام حسني: 17 تجربة لعلاج "كورونا" وصلت للتجارب السريرية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك درعين أساسيين لمكافحة فيروس كورونا، الأول هو درع الوقاية، والثاني هو شفاء المرضى، مشيرًا إلى أن طرق الوقاية في الفترة الحالية هي الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقواعد الصحية السليمة.

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الغرفة التجارية: الذهب المصري سليم والمغشوش قادم من الخارج

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الذهب المصري سليم مائة في المائة وإن هناك دمغات حديثة تم اعتمادها لمحاربة غش الذهب.

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نصر علام: اكتمال إثيوبيا منفردة ملء سد النهضة سيكون له عواقب وخيمة على الشعب المصري

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن سد النهضة لم يكتمل بناؤه بعد وإن إثيوبيا لا تستطيع ملء السد بشكل كامل خلال هذه المرحلة بسبب عدم اكتمال بناء السد حتى الآن.

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وسائل إعلام ليبية: الجيش يسقط طائرة استطلاع تركية غربي سرت

أفادت وسائل إعلام ليبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس يأن منصات الدفاع الجوي بالجيش الوطني الليبي أسقطت طائرة استطلاع تركية غربي مدينة سرت.

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ترامب يعتزم إرسال مئات من القوات الاتحادية إلى مدن أمريكية

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال مئات من قوات إنفاذ القانون الاتحادية إلى مزيد من المدن الأمريكية لمكافحة الجرائم العنيفة المتزايدة، على الرغم من المعارضة القوية من جانب مسؤولين منتخبين محليين.

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المسماري: نعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن "الجيش الليبي يعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية في البلاد، من خلال تحسين منظومات الدفاع والقوات الجوية ودعم كافة الأسلحة الليبية بالجيش".

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القبائل الليبية تجدد دعمها للموقف المصري بشأن ليبيا

جدد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل في ليبيا، صالح الفاندي، ونائبه بالمجلس الشيخ السنوسي الحليق، رفض المجلس الأعلى للقبائل التدخلات التركية في ليبيا بدعهما قوات الوفاق بالمرتزقة السوريين للقتال في صفوفه، وأكدا وقوف الشعب الليبي إلى جانب الجيش الوطني أمام الأطماع التركية.

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"كورونا" عربيًا: أكثر من 10 آلاف إصابة اليوم.. و197 حالة وفاة جديدة.. ودولتان بلا إصابات

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا.. كوفيد-19"- بالوطن العربي إلى 873 ألفًا، و6 إصابات، وبلغ عدد الوفيات 15ألفًا، و602 حالة.

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