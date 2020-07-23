برلماني يوجه الشكر لأجهزة الدولة المسئولة عن امتحانات الثانوية

كتب- مصراوي:

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بنجاح امتحانات الثانوية العامة والتي تمت وسط أجواء استثنائية تماما عن كل عام، وذلك في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا، حيث قام أكثر من 600 ألف طالب وأكثر من 400 ألف موظف ومراقب بأداء الامتحانات بنجاح.

وأوضح بركات، في بيان: هناك من كان يحاول إفشال امتحانات الثانوية العامة، وإثارة قلق أولياء الأمور والطلاب، لتعطيل المسيرة التعليمية، والتشكيك في قدرات الدولة ووزارة التربية والتعليم في الحفاظ على حياة الطلاب والمعلمين.

وأشاد بعدم استجابة الوزارة بالأصوات المنادية بإلغاء الامتحانات لهذا العام، وضياع الفرصة على الطلاب في دخول الامتحانات في موعدها الطبيعي.

وأضاف أنه بفضل التأمين الطبي واتباع جميع الإرشادات والإجراءات الوقائية للطلاب والمشرفين على الامتحانات، وتواجد مجموعة من المنظمين أمام اللجان للحد من تكدس أولياء الأمور وتنظيم دخول الطلاب إلى لجانهم لأداء الامتحانات، لم ينتشر فيروس كورونا بين الطلاب.​