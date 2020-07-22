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برلمانية ناعية شهداء القوات المسلحة: ضحوا بأرواحهم فداءً لتراب الوطن

11:53 م الأربعاء 22 يوليه 2020
برلمانية ناعية شهداء القوات المسلحة: ضحوا بأرواحهم فداءً لتراب الوطن

آمال رزق الله عضو مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بجهود القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بسيناء، مشيرة إلى أن الشعب المصري والقوات المسلحة سيظلان خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة قوى الشر والقضاء نهائيا على بقايا الإرهاب في سيناء.

وأضافت رزق الله، في بيان، اليوم الأربعاء: الإرهاب كان سيهدد الحياة فيها، لولا تعامل القوات المسلحة معه بحزم حتى استطاعت الدولة المصرية هزيمته وأعطت درسا قويا لبقايا العناصر الإرهابية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن رجال القوات المسلحة قادرين على حماية مقدرات وثروات الشعب المصري، فهم يدافعون ليلا ونهارا عن تراب هذا الوطن، قائلة: "لهم منا كل الشكر والعرفان والتقدير لما يبذلوه من جهد سيكتب لهم عند الله تعالي".

وتقدمت عضو مجلس النواب، بخالص العزاء لأسر أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا، ودعت بالشفاء العاجل للمصابين.

آمال رزق الله مجلس النواب شهداء القوات المسلحة

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