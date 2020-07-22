الشحن الجوي: تشغيل رحلة أسبوعية منتظمة إلى نيويورك

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، تشغيل رحلة أسبوعية منتظمة إلى مطار جون كنيدي (نيويورك) بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال طائرات الشركة طراز A330-200، بدءا من اليوم الأربعاء، لتلبية الطلب المتزايد للتبادل التجاري من خلال الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيزا للدور المحوري لمجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي كنقطة تجميع (HUB).

وقال جوهر، في بيان، اليوم الأربعاء: تعد هذة الرحلة الأولى من نوعها كرحلة بضائع بطائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث تقرر أن تكون هذة الرحلة أسبوعية على طائرات الشركة، في ضوء توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، لدعم منظومة الشحن الجوي وتنشيط حركة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيزا للدور المحوري لمطار القاهرة الجوي كحلقة وصل بين دول الشرق الأوسط والشرق الأقصي وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وأضاف جوهر، أنه تقرر استعادة تشغيل وفتح العديد من الخطوط الجديدة للشحن الجوي للعديد من الوجهات ومن ضمنها (مومباي - لاجوس – جوهانسبرج – جوانزو - بانكوك - هونج كونج)، مع تعزيز تشغيل بعض الرحلات ومنها (اوستند – كولون – ميلانو - اسطنبول – جدة – عمان – دبي – الشارقة - الرياض).

وأشار جوهر، إلى تشغيل بعض رحلات الطيران العارض لتلبية احتياجات السوق ومنها (بغداد - صوفيا – اثينا - باماكو - الخرطوم - بوخارست)، وذلك بناء على توجيهات الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بضرورة تلبية رغبات واحتياجات كبار العملاء والمصدرين ووكلاء الشحن تعزيزا للاقتصاد الوطني للدولة، وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة لتوسعة شبكة الشحن الجوي على مستوى العالم.