رئيس الوزراء يصدر قرارا بفرض حظر التجوال بمناطق في شمال سيناء
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1466 لسنة 2020.
ونص القرار على فرض حظر التجوال في سيناء بالمنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مرورًأ بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
الخبر التالى:الشحن الجوي: تشغيل رحلة أسبوعية منتظمة إلى نيويورك
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
89745
عدد المصابين
-
30075
عدد المتعافين
-
4440
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15264082
عدد المصابين
-
9240341
عدد المتعافين
-
623567
عدد الوفيات
إعلان