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رئيس الوزراء يصدر قرارا بفرض حظر التجوال بمناطق في شمال سيناء

11:13 م الأربعاء 22 يوليه 2020
رئيس الوزراء يصدر قرارا بفرض حظر التجوال بمناطق في شمال سيناء

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1466 لسنة 2020.

ونص القرار على فرض حظر التجوال في سيناء بالمنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مرورًأ بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

مصطفى مدبولي شمال سيناء حظر التجوال رئيس الوزراء الحدود الدولية

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