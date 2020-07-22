بالأسماء.. الأعلى للإعلام يستعين بشخصيات إعلامية وصحفية في تشكيل لجانه

كتب- مصراوي:

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر في اجتماعه اليوم الإبقاء على 4 شخصيات في مناصبهم لتسيير الأعمال وهم "الأمين العام والمستشار القانوني ورئيسة القطاع المالي والإداري، ورئيس المكتب الفني" إلى حين الاستقرار على الشكل النهائي.

وأضاف جبر، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس اليوم، أن هذا القرار صدر "لأننا نعيد بناء الهيكل الإداري من جديد ولوجود عجز كبير جدا في الوظائف".

وأعلن جبر تشكيل لجان المجلس كالآتي:

1- لجنة ترخيص القنوات وإعادة البث برئاسة صالح الصالحي وكيل المجلس.

2- لجنة تراخيص المواقع وشركات الكيبل برئاسة حسام عبدالمولى صقر، عضو المجلس.

3- لجنة إخطارات الصحف برئاسة خالد ميري رئيس تحرير الأخبار.

4- لجنة الشكاوى برئاسة صالح الصالحي، وكيل المجلس.

5- لجنة ضبط الأداء الرياضي برئاسة أسامة أبوزيد.

6- لجنة تراخيص بحوث الرأي والمشاهدة برئاسة حسام عبدالمولى صقر، عضو المجلس.

7- لجنة الدراما برئاسة عزة مصطفى، عضو المجلس.

8- لجنة التظلمات برئاسة الإعلامي محمد مصطفى شردي.

9- لجنة الملكية الفكرية برئاسة الدكتور أمير نبيل، عضو المجلس.

10- لجنة التدريب برئاسة الدكتورة منى الحديد، عضو المجلس.

11- لجنة طبع الصحف الأجنبية برئاسة نشات الديهي، عضو المجلس.

12- لجنة تقارير الحالة الإعلامية برئاسة رانيا هاشم، عضو المجلس.

13- لجنة الموارد البشرية برئاسة المستشار محمد عبدالسميع، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.