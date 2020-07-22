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انخفاض جديد بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء

10:19 م الأربعاء 22 يوليه 2020
انخفاض جديد بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و 4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.​

وزارة الصحة فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية مستشفيات العزل

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89745

    عدد المصابين

  • 30075

    عدد المتعافين

  • 4440

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كورونا فى العالم

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