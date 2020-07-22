الجيزة: سحب المحال من غير الملتزمين بالاشتراطات بأسواق الشباب بالمنيب وأم المصريين

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كتب- يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعليمات بسحب المحال من غير الملتزمين بالاشتراطات بأسواق الشباب بالمنيب وأم المصريين.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم تشكيل لجنة للمرور على المحال المخصصة للشباب من قبل جهاز رعاية وتشغيل الشباب لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات المحددة.

كما تم سحب المحال المخالفة لاشترطات لائحة جهاز رعاية وتشغيل الشباب وذلك بسوق ورش المنيب وأم المصرين بإشراف عزة وهدان رئيس الجهاز.