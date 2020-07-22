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نقيب الصحفيين: 17 مؤسسة فازت بجوائز الصحافة المصرية هذا العام

08:58 م الأربعاء 22 يوليه 2020
نقيب الصحفيين: 17 مؤسسة فازت بجوائز الصحافة المصرية هذا العام

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مصراوي:

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه يوجد نحو 17 مؤسسة صحفية حصلت على جائزة الصحافة المصرية هذا العام تراوحت ما بين جائزة إلى 7 جوائز.

وأضاف رشوان، خلال حفل تسليم جوائز الفائزين: هناك طيف كبير وتفوق صحفي موزع على كل الحالة الصحفية المصرية مما يدفعنا للأمل أكثر، واليوم يمكن اعتبار عودة العمل داخل النقابة ومن حسن الطالع أننا نبدأ من جديد بجوائز الصحافة وهو معنى مهم للنقابة التي تعني إصرار على معنى الصحافة لأنه لولا الصحافة المصرية ما كانت نقابة الصحفيين فالصحافة أسبق على النقابة".

وأعلن رشوان، فتح الاشتراك مرة أخرى في المسابقة عن الأعمال المنشورة في 2019، قائلًا: النقابة تمر كما يمر العالم كله بظروف حاولنا بما استطعنا من موارد وإمكانيات أن نجعل الحياة المهنية والاجتماعية أسهل ربما نجحنا في حالات وفشلنا في حالات نظن أننا قد اجتهدنا وسنواصل اجتهادنا لحصول جميع أعضائها على حقوقهم.

وتابع نقيب الصحفيين: سنواصل ذلك الجهد وندعوا لبلدلنا والعام أن نجتاز هذه الجائحة، موجها الشكر للجنة الثقافة برئاسة محمود كامل.

ضياء رشوان نقيب الصحفيين جوائز الصحافة المصرية

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