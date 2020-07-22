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"كارت المراقبة الصحية".. الصحة تعلن إجراءً جديدًا بشأن السفر للمدن السياحية

08:20 م الأربعاء 22 يوليه 2020
"كارت المراقبة الصحية".. الصحة تعلن إجراءً جديدًا بشأن السفر للمدن السياحية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً، أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه توجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف "كارت المراقبة الصحية" تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء السفر للمدن السياحية وزارة الصحة فيروس كورونا

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