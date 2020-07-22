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الحكومة توافق على عودة انعقاد المؤتمرات بحد أقصى 50 شخصًا

08:02 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الحكومة توافق على عودة انعقاد المؤتمرات بحد أقصى 50 شخصًا

المستشار نادر سعد

كتب- مخمد غايات:

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وتضمنت القرارات، السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

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