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مجلس الوزراء يطالب الأوقاف بخطة لإعادة صلاة الجمعة في المساجد تدريجيا

08:01 م الأربعاء 22 يوليه 2020
مجلس الوزراء يطالب الأوقاف بخطة لإعادة صلاة الجمعة في المساجد تدريجيا

المستشار نادر سعد

كتب- مخمد غايات:

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وتضمنت القرارات قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

كما شملت التوافق على أن تتم صلاة عيد الأضحى، بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

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