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مجلس الوزراء: غلق المحال التجارية والمولات 10 مساء بداية من 26 يوليو

07:57 م الأربعاء 22 يوليه 2020
مجلس الوزراء: غلق المحال التجارية والمولات 10 مساء بداية من 26 يوليو

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- مخمد غايات:

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأوضح المستشار نادر سعد، أنه تقرر غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المحال التجارية المولات

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