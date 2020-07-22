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الحكومة: زيادة الإشغال بالمطاعم والكافتيريات لـ50% واستمرار عملها حتى منتصف الليل

07:56 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الحكومة: زيادة الإشغال بالمطاعم والكافتيريات لـ50% واستمرار عملها حتى منتصف الليل

المستشار نادر سعد

كتب- مخمد غايات:

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وتضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف.

وتضمنت القرارات ايضا، زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء.​

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مجلس الوزراء: غلق المحال التجارية والمولات 10 مساء بداية من 26 يوليو

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