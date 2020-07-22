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الحكومة: إمكانية السماح بـ50% من الطاقة الاستيعابية للشواطئ والمتنزهات بعد العيد

07:40 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الحكومة: إمكانية السماح بـ50% من الطاقة الاستيعابية للشواطئ والمتنزهات بعد العيد

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات.

وتابع: على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا الشواطئ الحدائق العامة عيد الأضحى

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