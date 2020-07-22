حدث في 8 ساعات| الصحة تعلن الفئات المستحقة للقاح كورونا.. والأرصاد تعلن عدم الاستقرار
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ للمجتمعات العمرانية، وإعلان الأرصاد موجة عدم استقرار في الطقس، وكشف وزارة الصحة عن الفئات المستحقة للعلاج بلقاح كورونا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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