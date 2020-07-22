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الأوقاف: نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفسية

06:51 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الأوقاف: نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفسية

مسجد السيدة نفيسة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء، بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا، بمجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها تدرس خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يُعَجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى مسجد السيدة نفيسة

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