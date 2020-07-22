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نقيب المهندسين: انتخابات هيئة المكتب اتسمت بالنزاهة والشفافية

06:14 م الأربعاء 22 يوليه 2020
نقيب المهندسين: انتخابات هيئة المكتب اتسمت بالنزاهة والشفافية

المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المه

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، جلسته الاعتيادية الأولى بعد إجراء انتخاب هيئة المكتب الجديدة.

ورحب النقيب بأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامه القادمة، كما تقدم بالشكر للأعضاء المنتهية ولايتهم على الجهد الذي بذلوه لخدمة المهندس والنقابة.

وأضاف ضاحي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن انتخابات هيئة المكتب التي تمت منتصف الاسبوع الماضي تميزت بالشفافية والنزاهة مؤكدا أن الجميع يجب أن يعمل من أجل الارتقاء بمهنة الهندسة من أي موقع.

وصدق المجلس الأعلى في بداية الجلسة على ما تم اتخاذه من قرارات خلال العامين الماضيين، وناقش أيضًا أهم الملفات التي عمل عليها المجلس الحالي منذ توليه مثل ملف لائحه مزاولة المهنة الجديدة، وملف التعليم الهندسي وما تم فيهم من مكتسبات غير مسبوقة.

واتخذ المجلس قرار بأن يتم القيد بالنقابة لعام 2020 طبقا للقانون وللقواعد المطبقة حاليا كما ناقش إنشاء أكاديمية للتدريب لرفع مستوى الخريجين الجدد وتأهيلهم لسوق العمل.

المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر

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