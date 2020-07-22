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دار الأوبرا تنظم احتفالية فنية في ذكرى ثورة 23 يوليو

05:27 م الأربعاء 22 يوليه 2020
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كتب- مصراوي:

تنظم دار الأوبرا المصرية، احتفالية فنية، في ذكرى ثورة 23 يوليو، تحييها النجمة ريهام عبدالحكيم، بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت ضيف شرف وذلك في الثامنة مساء الخميس 23 يوليو على مسرح النافورة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التي صورت المشاعر الحماسية لجموع الشعب المصري منها موسيقى: دموع في عيون وقحة، سواعد من بلدي، حرية أراضينا، يا حبايب مصر، حي على الفلاح، دقت ساعة العمل، بلدي يا بلدي، حبيت كتير، محلاك يا مصري، ثوار ثوار، طوف وشوف، ونشيد الله أكبر.. أداء كل من رحاب مطاوع، محمد شوقي، أشرف وليد ، محمد متولي، أحمد صبري ووليد حيدر.

يذكر أنه في إطار التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام، تم بث حفلات دار الأوبرا المصرية المقامة بالمسرحين النافورة والمكشوف على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصري.

كما سيتم نقل السهرة الطربية التي يحييها نخبة من نجوم الأوبرا هم: مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزي والذي يشارك لأول مرة.

وتتضمن باقة مختارة من أهم أعمال الموسيقى العربية التي شكلت جزءا من الوجدان الفني للأمة، وذلك حتى يتمكن جموع المواطنين من متابعة مختلف ألوان الفنون الراقية والهادفة التي تختص الأوبرا بتقديمها.

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.

دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية ثورة 23 يوليو ريهام عبدالحكيم الموسيقى العربية

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