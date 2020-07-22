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الجمعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

05:09 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الجمعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

قطع مياة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، قطع المياه عن مناطق (شارع الفاتح حتى شارع المحطة - ميدان الجيزة - بداية شارع الهرم)، من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24/7/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 25/ 7/ 2020، وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة، الأمر الذي يترتب عليه تنفيذ أعمال لحام خط قطر 600 مم بشارع زغلول.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب بالجيزة

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