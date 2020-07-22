العناني يبحث مع وزيرة السياحة الأردنية تعزيز التعاون المشترك

القاهرة- (أ ش أ):

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اتصالا هاتفيًا مع مجد شويكة وزيرة السياحة والآثار الأردنية؛ حيث بحثا تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في ضوء حرصه على التواصل مع نظرائه من وزراء السياحة في الدول العربية والأجنبية المصدرة للسياحة الي مصر.

وخلال الاتصال استعرض الوزيران الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتبعها البلدان منذ استئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع.

كما تم مناقشة الوضع الراهن الذي يمر به العالم وتداعيات أزمة فيروس كورونا على كافة القطاعات وخاصة القطاع السياحي، بالإضافة الي مناقشة إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال السياحة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العناني علي أن مصر ترحب بالسائحين الأردنيين في بلدهم الثاني مصر.

وأشارت وزيرة السياحة والآثار الأردنية على عمق العلاقات بين مصر والأردن حيث انها علاقات تضرب بجذورها في التاريخ منذ القدم، مؤكدة على أهمية التنسيق والتعاون في المجال السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على التنسيق بين فرق العمل علي المستوى الفني بين ممثلي البلدين خلال الفترة المقبلة للتعاون في مجال السياحة.

يذكر أن الدكتور خالد العناني اجري العديد من الاتصالات الهاتفية مع العديد من وزراء السياحة خلال الفترة الماضية بحث خلالها التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية الوافدة اليها ومن بينهم وزراء سياحة افارقة وعرب ومن ألمانيا، أسبانيا، اليونان،البانيا، قبرص، بيلاروسيا.