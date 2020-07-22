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"الوزراء" يوافق على مشروع قرار إعادة تخصيص مساحات مملوكة للدولة بالجيزة لصالح "المجتمعات العمرانية"

04:37 م الأربعاء 22 يوليه 2020
"الوزراء" يوافق على مشروع قرار إعادة تخصيص مساحات مملوكة للدولة بالجيزة لصالح "المجتمعات العمرانية"

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمُبينة في القرار الجمهوري ناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لمدن: 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي.

مجلس الوزراء هيئة المجتمعات العمرانية

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