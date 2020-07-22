الأعلى للإعلام: 16 أغسطس آخر موعد لتقنين أوضاع الوسائل وندرس مد الفترة
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة التراخيص ستعقد اجتماعا لها يوم الاثنين المقبل وسنطالب كل من يشملهم القانون بأن يتقدموا للمجلس لتقنين أوضاعهم- بحسب تعبيره.
وأوضح جبر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس اليوم أن اللجنة أعدت النماذج الموجودة على الموقع الإلكتروني وتقديم كل التسهيلات.
وتابع: "سنبدأ إعادة تشكيل اللجنة من جديد ونحتاج عدد كبير من الموظفين لهم خبرات معينة، وآخر موعد لتوفيق الأوضاع 16 اغسطس لكن سندرس هل هناك ضرورة لمد الميعاد أم لا".
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