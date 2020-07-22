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الأعلى للإعلام ينذر قناة الصحة والجمال لبث معلومات خاطئة عن سد النهضة

04:24 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الأعلى للإعلام ينذر قناة الصحة والجمال لبث معلومات خاطئة عن سد النهضة

سد النهضة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توجيه إنذار لقناة الصحة والجمال، لاتهامها بنشر خبر مكذوب عن سد النهضة الإثيوبي.

وقال كرم جبر في مؤتمر صحفي اليوم: "ناشدنا القناة أن تلتزم أقصى درجات الدقة في نشر أي أخبار تتعلق بسد النهضة خصوصا أن وزارة الري لديها كل البيانات وقررنا لفت النظر وتوجيه تحذير شديد اللهجة بعدم تكرار الأمر".

وأوضح جبر أن كل الشكاوى التي وصلت للمجلس سيتم مناقشتها بداية الأسبوع المقبل قائلا: "طلبنا من كل وسائل الإعلام أن يتم اللجوء للمصادر الرسمية أولا للحصول على البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالقضايا الوطنية لاسيما أن الوزارات المختلفة لديها صفحات عليها كل المعلومات" بحسب تعبيره.

سد النهضة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قناة الصحة والجمال

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