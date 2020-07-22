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حريق في دار الكتب والوثائق بسبب ماس كهربائي

04:23 م الأربعاء 22 يوليه 2020
حريق في دار الكتب والوثائق بسبب ماس كهربائي

دار الكتب والوثائق القومية

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن الحريق الذي نشب منذ قليل في أحد كابلات الكهرباء بدار الكتب والوثائق القومية، محدود وتم إخماده فور اندلاعه، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو المقتنيات.

وقال المصدر، لمصراوي، بدأ الحريق بماس كهربائي بأحد كابلات الكهرباء في المنطقة الموجودة بين دار الكتب والوثائق وبين هيئة الكتاب، وفور وقوعه المسئولون عن السلامة والصحة المهنية بإخماده، دون أي خسائر.

دار الكتب ماس كهربائي حريق دار الكتب

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