حريق في دار الكتب والوثائق بسبب ماس كهربائي
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن الحريق الذي نشب منذ قليل في أحد كابلات الكهرباء بدار الكتب والوثائق القومية، محدود وتم إخماده فور اندلاعه، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو المقتنيات.
وقال المصدر، لمصراوي، بدأ الحريق بماس كهربائي بأحد كابلات الكهرباء في المنطقة الموجودة بين دار الكتب والوثائق وبين هيئة الكتاب، وفور وقوعه المسئولون عن السلامة والصحة المهنية بإخماده، دون أي خسائر.
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