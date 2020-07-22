وزيرة الصحة: صرف العلاج المنزلي لـ24629 مصابًا بـ"كورونا"

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستعرضةً آخر المستجدات المتعلقة بجهود مواجهة فيروس كورونا والإجراءات الوقائية المتعلقة به والاتفاقيات الخاصة بتوفير جرعات من لقاح له من منظمة جافي، إنه تم عقد اجتماع مع ممثلي تحالف الـ"COVAX" مؤخراً، وأن التحالف يهدف إلى توفير مليارَي جرعة حتى ديسمبر 2020.

وأشارت زايد إلى أنه تم تقديم اقتراح إلى الدول غير القادرة على الشراء للاقتراض من البنك الدولي قروضًا طويلة الأمد، موضحةً أن الفائدة الأساسية تتمثل في أن يتم توفير التطعيم بسعر أقل من خلال الاتحاد، وسيتم إبلاغ الدول بوقت الارتباط المالي، ومن ثم مخططات التوريد عقب توقيع العقود مع الشركة، مضيفة أنه سيتم توفير 20% من تعداد كل دولة والأولوية للعاملين بالحقل الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ومن ثمَّ تضع كل دولة أولوياتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الجهود المبذولة لتعزيز طرق مناهج البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مستشفيات العزل كأماكن لإجراء الدراسات الاكلينيكية على حالات فيروس كورونا المستجد، كما تم تصميم ملف موحد لجمع بيانات مرضي "كوفيد- 19" على برنامج إكسيل، وتفعيله على نظام إلكتروني، مما يتيح تحليل البيانات الإكلينيكية، ودراسة خصائص المرضي وتقييم بروتوكولات العلاج.

وأضافت زايد أنه تم العمل على استقطاب كوادر لتدريبها على تنسيق الأبحاث الإكلينيكية وإدارة البيانات للعمل كمنسقين للأبحاث التي تجري داخل مستشفيات العزل.

كما عرضت الوزيرة بيانًا حول صرف حقيبة علاج حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا ومتابعتهم، وحقيبة المخالطين، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم صرف العلاج المنزلي لها، وصل إلى 24629 حالة، منها 23468 حالة للكبار، والباقي لأطفال، بينما بلغ عدد المتابعات التي تمت لحالات العزل المنزلي نحو 110 آلاف متابعة، ووصل إجمالي عدد حقائب المخالطين المنصرفة إلى 171378 حقيبة، منها 129912 للكبار، والباقي للأطفال.

ونوهت الوزيرة خلال العرض بتطبيق الإجراءات الخاصة بإعادة فتح الساحل الشمالي، وما تم على أرض الواقع، حيث شملت الإجراءات توزيع الأكشاك التي تتوافر بها الأدوية والمطهرات على جميع الأماكن، وتشغيل مستشفى العلمين، والانتهاء من تدريب الفرق التمريضية قبل التعامل مع المواطنين من خلال الأكشاك.

وأكدت وزيرة الصحة أن التوسع في إجراءات إعادة الفتح، إنما يتم بناءً على إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر، وأحدث الدراسات العلمية في هذا الشأن على مستوى العالم، والقرارات المتخذة عالمياً في إجراءات الفتح.

وأشارت الوزيرة إلى أن بعض الدراسات تؤكد أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد يزيد فى الأماكن المغلقة بمعدلات أعلى بكثير عن الأماكن المفتوحة، حيث أوضحت الدراسات أن معدل الإصابة يصل إلى 75% في الأماكن المغلقة مقارنة بـ 12.5% بالأماكن المفتوحة، كما حددت الدراسات عدداً من عوامل الخطورة؛ منها المسافات القريبة بين الأشخاص، والتعرض لفترة زمنية طويلة لحالات مصابة، وكذا التهوية الخاصة بالأماكن المغلقة.