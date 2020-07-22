السبت المقبل.. انطلاق الحملات التحريرية للدبلومات الفنية

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية تنطلق يوم السبت القادم، وتنتهي الخميس 13 أغسطس القادم، وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.​

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو، على أن يجيب الطالب عن أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويسلم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو.

وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم بساعتين على النحو التالى:

طلاب نظام الثلاث سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.

طلاب نظام الخمس سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالبًا وطالبة، أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهي الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزًا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدرًا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــوًا.

ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644 مقررًا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية على مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد مؤتمر بالفيديو كونفرانس مساء الثلاثاء 21 يوليو 2020 حضره نائب الوزير لشؤون التعليم الفني ومديري المديريات ومديري التعليم الفني ومسؤولي قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، وتم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقٍ بلاستيكي للوجه، وواقٍ للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين إضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بعدم حمل التليفون المحمول نهائيًا أثناء تأدية الامتحان، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون، ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.

وجدير بالذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية قد تم عقدها على مدى17 يومًا منذ يوم 27 يونيو وحتى يوم 20 يوليو، وقد تم فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.