القوى العاملة تكشف تفاصيل مقتل وإصابة 6 مصريين في حادث بالكويت

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل مقتل سائق مصري، وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب باص بالكويت.

وأصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة مستحقات السائق المصري الذي لقي حتفه في حادث انقلاب باص.

ووجه الوزير، في بيان اليوم، بضرورة التواصل مع جهة عمل المتوفي لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجري حاليًا، إنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء، فضلا عن زيارة المصابين الخمسة الذين أصيبوا في الحادث المحجوزين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية من الفريق الطبي المعالج متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله.

وكشف الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أن المتوفى يدعى أحمد ربيع، والمصابين حنفي هلال، وجمعه عايد، وعبدالرحمن دواود، وهاني فتحي، وأحمد عبدالبصير، وجار المتابعة مع جهة العمل ومع القسم القنصلي بالسفارة في هذا الشأن.

وأشار الملحق العمالي، إلى أن السائق المصري لقى حتفه، وأصيب 5 آخرين جراء انقلاب باص على طريق الدائري الثامن، مقابل منطقة الوفرة بالكويت، مشيرا إلى أن القضية سجلت انقلاب ووفاة وإصابة وأحيلت إلى التحقيق.