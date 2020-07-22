مطار القاهرة ينقل 13 ألف راكب عبر 124 رحلة طيران.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 57 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تنقل نحو 8402 مصري، كما تغادر صالات السفر 67 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية تنقل على متنها 4738 راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار: تشهد الصالات على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، وذلك بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي، وتستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قِبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.