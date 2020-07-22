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رئيس جامعة القاهرة يشيد ببطولات القوات المسلحة في إحباط هجوم بئر العبد

12:35 م الأربعاء 22 يوليه 2020
رئيس جامعة القاهرة يشيد ببطولات القوات المسلحة في إحباط هجوم بئر العبد

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالموقف البطولي للقوات المسلحة الباسلة، في التصدي وإحباط الهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء والقضاء على 18 إرهابيًا، مؤكدًا أن الإرهاب وداعميه إلى زوال وأن هذه العمليات الجبانة لن تزيد قواتنا المسلحة والشعب المصري كله إلا قوة وصلابة في مواجهة قوى الشر والظلام.

وتوجه الدكتور محمد الخشت، في بيان اليوم الأربعاء، بخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري ولأسرة الشهيدين داعيًا الله أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن القوات المسلحة قادرة على اقتلاع جذور الإرهاب، وأن هذه العمليات الجبانة تؤكد قدرة القوات المسلحة الباسلة في مواجهة كافة التحديات وحماية البلاد والعباد من كل شر وسوء.

محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة القوات المسلحة

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