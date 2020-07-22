بعد وفاته بكورونا.. "الأطباء" تنعي وكيل مستشفى حميات الإسكندرية السابق

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور عمر العوامري استشاري الباطنة والحميات والوكيل السابق لمستشفى حميات الإسكندرية، والذي توفي في عزل مستشفي العجمي بالإسكندرية، متأثرا بإصابته بڤيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عمله.

وتقدمت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، بخالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه ويُسكنه مع الأبرار والشهداء.

وقالت إن "العوامري" هو الشهيد رقم (124) بين الأطباء الذين توفوا جراء إصابتهم بكورونا منذ بداية الجائحة.

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