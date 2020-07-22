أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

"نقابة المعلمين" تكرم المشاركين في مراقبة امتحانات الثانوية العامة

12:12 م الأربعاء 22 يوليه 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- مصراوي:

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن المعلمين أدوا دورهم على أكمل وجه في أعمال المراقبة والإدارة ومستمرين في تصحيح امتحانات الثانوية العامة حتى خروجها إلى بر الأمان، ووجه التحية إلى جيش التنوير من المعلمين على مابذلوه من جهود ومستمرون في بذل العطاء.

وأوضح "الزناتي"، أن المعلمين أدوا دورهم على أكمل وجه تحملوا مخاطر المرحلة الحالية لتنفيذ الاستحقاق المهم امتحانات الثانوية العامة، والسبت المقبل يواصلون دورهم بتنفيذ امتحانات الدبلومات الفنية.

ووجه خلف الزناتى، جميع النقابات الفرعية بتكريم المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، وعلى الفور قام حمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، بتوزيع 750 شهادة تقدير على الزملاء المعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة بمركزي ملوي وديرمواس في المنيا.

وقال رئيس النقابة الفرعية: "أن المعلمين هم رسل العلم وجيش التنوير، وشهادات التقدير تأتي عرفًا وتقديرًا لما بذلوه وقدموه من أجل نجاح امتحانات الثانوية هذا العام في ظل جائحة كورونا".

وأشار حمادة النقيب، إلى أنه منذ بداية امتحانات الثانوية العامة كان هناك تواصل مع المعلمين بشكل مستمر لإزالة أية عقبات وحل المشكلات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى أنه تم توفير وسائل مواصلات للمعلمين طوال أيام الامتحانات مع توزيع مطهرات وكمامات عليهم.​

نقابة المعلمين امتحانات الثانوية العامة اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي

الخبر التالى:

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد ملء سد النهضة.. إثيوبيا: أصبح لدينا بحيرة ولن تعود مياهها للنيل