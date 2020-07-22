"نقابة المعلمين" تكرم المشاركين في مراقبة امتحانات الثانوية العامة

كتب- مصراوي:

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن المعلمين أدوا دورهم على أكمل وجه في أعمال المراقبة والإدارة ومستمرين في تصحيح امتحانات الثانوية العامة حتى خروجها إلى بر الأمان، ووجه التحية إلى جيش التنوير من المعلمين على مابذلوه من جهود ومستمرون في بذل العطاء.

وأوضح "الزناتي"، أن المعلمين أدوا دورهم على أكمل وجه تحملوا مخاطر المرحلة الحالية لتنفيذ الاستحقاق المهم امتحانات الثانوية العامة، والسبت المقبل يواصلون دورهم بتنفيذ امتحانات الدبلومات الفنية.

ووجه خلف الزناتى، جميع النقابات الفرعية بتكريم المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، وعلى الفور قام حمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، بتوزيع 750 شهادة تقدير على الزملاء المعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة بمركزي ملوي وديرمواس في المنيا.

وقال رئيس النقابة الفرعية: "أن المعلمين هم رسل العلم وجيش التنوير، وشهادات التقدير تأتي عرفًا وتقديرًا لما بذلوه وقدموه من أجل نجاح امتحانات الثانوية هذا العام في ظل جائحة كورونا".

وأشار حمادة النقيب، إلى أنه منذ بداية امتحانات الثانوية العامة كان هناك تواصل مع المعلمين بشكل مستمر لإزالة أية عقبات وحل المشكلات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى أنه تم توفير وسائل مواصلات للمعلمين طوال أيام الامتحانات مع توزيع مطهرات وكمامات عليهم.​