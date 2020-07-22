"السبكي" يزور مستشفى إسنا للعزل قبل دخوله ضمن التأمين الشامل

كتب - أحمد جمعة:

زار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مستشفى إسنا للعزل بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء.

والتقى "السبكي" الفريق الطبي بالمستشفى ووجه لهم الشكر للمجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة الماضية لحماية أهل الأقصر أثناء جائحة كورونا.

كما اطمئن على استعدادات المستشفى للدخول ضمن مستشفيات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر بعد انتهاء جائحة كورونا.