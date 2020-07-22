محافظة القاهرة تحسم الجدل بشأن هدم مقابر المماليك لإنشاء محور الفردوس

كتب- محمد نصار:

كشفت محافظة القاهرة، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس.

وأوضحت محافظة القاهرة في بيان اليوم الأربعاء، أن ما تم تداوله عار تمامًا من الصحة والمقابر التي يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الإجتماعى هي مقابر ومبان حديثة غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية.

وقالت محافظة القاهرة، إن محور الفردوس يبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارًا ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعًا مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس ماراً بطريق صلاح سالم فمحور الأوتوستراد ومارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بأخر شارع الطيران حتى كوبري إعمار وإمتداد محور المشير وماراً بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعاً علوياً فوق كوبري إمتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.

وأكدت أن محور الفردوس، يبعد عن المدافن والآثار الأسلامية المسجلة بقرافة المماليك وأنه لم ولن يتم هدم أي مدافن وما يتم لإنشاء المحور إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط ولم يتم هدم أي آثر تاريخي وأنه سيتم فورا إنشاء أسوار خارجية جديدة عقب التوسعة ذات طراز معماري للحفاظ على المقابر بالمنطقة.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات وما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي لصور وبيانات مغايرة للحقيقة.

وتؤكد الدولة حرصها على الحفاظ على التراث التاريخي من الآثار الإسلامية والقبطية لما يمثله من قيمة تاريخية.​