"الأطباء" تعلن شروط قيد خريجي كليات الطب الخاصة والأجنبية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، الأربعاء، اشتراطات قيد خريجي كليات الطب بها سواء خارج مصر أو من كليات الطب الخاصة داخل مصر، بالتزامن مع انتهاء موسم الثانوية العامة وبدء التجهيز لتنسيق الجامعات.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إنه بالنسبة لقواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية كالتالي:

أ – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

ب – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة 2020 (العام الدراسي 2019 - 2020) وما بعدها.

جـ - بالنسبة لجميع الحاصلين علي بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تفيد بأن حامل هذه الشهادة يسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.

أما بالنسبة لاشتراطات قيد خريجي كليات الطب الخاصة داخل مصر، اشترط مجلس النقابة لقيد خريجي كليات الطب المصرية الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة بضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وتمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا لن يتم قيد خريجيها بالنقابة.

وبالنسبة للكليات الخاصة المصرية التي بدأت الدراسة بها فعليا فتمنح فترة سماح 3 سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.