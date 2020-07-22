بالرابط.. التعليم العالي تعلن موقع التسجيل الالكتروني لاختبارات القدرات

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، في الفترة من يوم السبت 8 أغسطس 2020 حتى الخميس 20 أغسطس2020، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات.

وأوضحت التعليم العالي، في بيان اليوم الأربعاء، سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي:أضغط هنا