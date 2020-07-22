أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

بالرابط.. التعليم العالي تعلن موقع التسجيل الالكتروني لاختبارات القدرات

11:45 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
بالرابط.. التعليم العالي تعلن موقع التسجيل الالكتروني لاختبارات القدرات

دكتور خالد عبد الغفار

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، في الفترة من يوم السبت 8 أغسطس 2020 حتى الخميس 20 أغسطس2020، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات.

وأوضحت التعليم العالي، في بيان اليوم الأربعاء، سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي:أضغط هنا

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية طلاب الثانوية العامة اختبارات القدرات

الخبر التالى:

بالصور.. حفل عشاء لـ41 سفيرًا بقصر البارون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد ملء سد النهضة.. إثيوبيا: أصبح لدينا بحيرة ولن تعود مياهها للنيل